مستفيدون من حساب المواطن يتساءلون عن سبب الخصم من مبلغ الدعم؟.. والبرنامج يرد

تواصل – فريق التحرير:

تساءل عدد من مستفيدي برنامج حساب المواطن عن سبب تخفيض مبلغ الدعم المخصص لهم خلال الشهر الجاري.

وورد للبرنامج عبر حساب خدمة العملاء عدد من الاستفسارات بشأن سبب تخفيض مبلغ الدعم المخصص لهم في الدفعة ٢٩.

وأوضح البرنامج في رده على الاستفسارات التي وصلته، أن الدعم يصرف لرب الأسرة بحسب إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً، وللفرد المستقل بناءً على مجموع دخله، ولمعرفة قيمة الاستحقاق بالإمكان استخدام حاسبة الدعم التقديرية عبر هذا الرابط (http://portal.ca.gov.sa)

الجدير بالذكر أن برنامج حساب المواطن أعلن اليوم الخميس إيداع ٢٠٣ مليار ريال مخصص دعم شهر أبريل للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة التاسعة والعشرون 82% ليتجاوز عددهم 12.5 مليون مستفيد.

وأوضح البرنامج، أن إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة بلغا 11 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 71 مليار ريال منها 463 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.