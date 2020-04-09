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بعد إطلاقه من «وزارة الصحة».. ٤ خدمات يقدمها تطبيق «تطمن» للمصابين بكورونا والمخالطين لهم

بعد إطلاقه من «وزارة الصحة».. ٤ خدمات يقدمها تطبيق «تطمن» للمصابين بكورونا والمخالطين لهم
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تواصل- فريق التحرير:

أطلق المركز الوطني لإدارة الأزمات والكوارث الصحية بوزارة الصحة تطبيق “تطمن” الذي يهدف إلى تعزيز التزام جميع المواطنين والمقيمين بالمملكة بالعزل الصحي، وذلك لتمكين المتابعة المستمرة لهم ولحالتهم الصحية وفتح قناة تواصل مباشرة معهم.

ويقدم التطبيق حزمة من الخدمات للتوعية الصحية، للمحالين للعزل المنزلي أو الحجر الصحي سواءً في بيوتهم أو في المستشفيات بما يضمن سلامتهم ويعزز من إجراءات تعافيهم من فيروس كورونا عبر الرابط التالي(اضغط هنا)

ويوفر التطبيق العديد من الخدمات التي من بينها (التقييم الصحي اليومي-  الاستفادة من الإرشادات والنصائح الصحية المتوفرة عبر التطبيق  – التواصل مع فريق الصحة على مدار الساعة – قياس الرضا عبر الاستبيانات التي تقيس انطباعات الشخص حول التجربة).

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