دراسة تكشف عن معلومة خطيرة.. هؤلاء أكثر المُعرضين للإصابة بفيروس كورونا

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أوضحت دراسة جديدة وجود علاقة وثيقة بين خطر الإصابة بفيروس كورونا الجديد والتدخين، وذلك عن طريق رفع الإنزيمات التي تسمح للفيروس بالوصول إلى خلايا الرئة.

وأشارت وكالة “بلومبرج” إلى أن الدراسة التي نشرت في مجلة “يوروبيان ريسبايراتوري”، أظهرت أن المدخنين والأشخاص الذين يعانون من مرض الانسداد الرئوي المزمن، قد يكون لديهم مستويات مرتفعة من إنزيم “إيه سي إي2-“، الذي يساعد الفيروس على دخول خلايا الرئتين، حيث يتكاثر.

وفيما يتعلق بالأمراض المزمنة وعلاقاتها بالإصابة بفيروس كورونا ، لفتت الدراسة إلى أن السمنة والسكري وارتفاع ضغط الدم والحالات المرضية المزمنة الأخرى، تعتبر من عوامل التي تجعل الأفراد عرضة للإصابة بفيروس كورونا الجديد.