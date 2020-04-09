الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

قريباً.. القطاع الصناعي بالمملكة ينتج أول أجهزة تنفس صناعي

قريباً.. القطاع الصناعي بالمملكة ينتج أول أجهزة تنفس صناعي
0

تواصل- فريق التحرير:

يعتزم القطاع الصناعي بالمملكة إنتاج أول نوعية من أجهزة التنفس الصناعي خلال الفترة القليلة المقبلة، وسط توقعات بأن يبدأ الإنتاج الفعلي في غضون فترة زمنية تتراوح بين أسبوعين أو ثلاث بمعدل 1000 جهاز أسبوعيا.

وقال عضو مجلس إدارة مجلس الغرف التجارية السعودية، صالح بن إبراهيم الفلاج، لـ”الرياض”: إن الدعم الكبير الذي قدمته الدولة للقطاع الصناعي وتذليلها لكافة الصعاب التي تحول دونه ودون تقديم الدور المأمول منه لخدمة هذا الوطن المعطاء سهل عمل العديد من الصناعيين الساعين لبدء إنتاج هذه النوعية من الأجهزة المهمة والمطلوبة على المستوى المحلي والعالمي في ظل هذه الظروف غير الاعتيادية التي تمر على العالم.

وأشار الفلاج، إلى أن حرص فريق العمل السعودي على أن يخرج المنتج بجودة وكفاءة عالية تضمن ملاءمته لمهمته الحساسة التي تحدد حياة المريض جعله يتأنى في عمله على الرغم من جهوزية برامج التشغيل، خصوصا وأن هذا الجهاز على صغره يحتوي على نحو 180 ألف قطعة، وقد شاهدنا كثيرا من الأجهزة التي تم عرضها في المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت ولكنها أجهزة هزيلة لا يمكن الركون لها أو الاعتماد عليها في حياة الإنسان.

 

 

 

 

مواد ذات صلة

في تطور غير مسبوق.. عقار يقضي على فيروس «كورونا» في 48 ساعة بشرط

في تطور غير مسبوق.. عقار يقضي على فيروس «كورونا» في 48 ساعة بشرط

دراسة تكشف عن معلومة خطيرة.. هؤلاء أكثر المُعرضين للإصابة بفيروس كورونا

دراسة تكشف عن معلومة خطيرة.. هؤلاء أكثر المُعرضين للإصابة بفيروس كورونا

«بندة» تكشف ملابسات إغلاق فرعها في «كعكية مكة» بعد إصابة 3 من موظفيها بـ«كورونا»

«بندة» تكشف ملابسات إغلاق فرعها في «كعكية مكة» بعد إصابة 3 من موظفيها بـ«كورونا»

في مقطع فيديو أرسله لأسرته.. طالب إندونيسي يشيد بالخدمات المقدمة له بالحجر الصحي في المملكة (فيديو)

في مقطع فيديو أرسله لأسرته.. طالب إندونيسي يشيد بالخدمات المقدمة له بالحجر الصحي في المملكة (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>