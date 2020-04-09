قريباً.. القطاع الصناعي بالمملكة ينتج أول أجهزة تنفس صناعي

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يعتزم القطاع الصناعي بالمملكة إنتاج أول نوعية من أجهزة التنفس الصناعي خلال الفترة القليلة المقبلة، وسط توقعات بأن يبدأ الإنتاج الفعلي في غضون فترة زمنية تتراوح بين أسبوعين أو ثلاث بمعدل 1000 جهاز أسبوعيا.

وقال عضو مجلس إدارة مجلس الغرف التجارية السعودية، صالح بن إبراهيم الفلاج، لـ”الرياض”: إن الدعم الكبير الذي قدمته الدولة للقطاع الصناعي وتذليلها لكافة الصعاب التي تحول دونه ودون تقديم الدور المأمول منه لخدمة هذا الوطن المعطاء سهل عمل العديد من الصناعيين الساعين لبدء إنتاج هذه النوعية من الأجهزة المهمة والمطلوبة على المستوى المحلي والعالمي في ظل هذه الظروف غير الاعتيادية التي تمر على العالم.

وأشار الفلاج، إلى أن حرص فريق العمل السعودي على أن يخرج المنتج بجودة وكفاءة عالية تضمن ملاءمته لمهمته الحساسة التي تحدد حياة المريض جعله يتأنى في عمله على الرغم من جهوزية برامج التشغيل، خصوصا وأن هذا الجهاز على صغره يحتوي على نحو 180 ألف قطعة، وقد شاهدنا كثيرا من الأجهزة التي تم عرضها في المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت ولكنها أجهزة هزيلة لا يمكن الركون لها أو الاعتماد عليها في حياة الإنسان.