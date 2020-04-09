«بندة» تكشف ملابسات إغلاق فرعها في «كعكية مكة» بعد إصابة 3 من موظفيها بـ«كورونا»

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كشفت “شركة بندة للتجزئة”، اليوم الخميس، تفاصيل وملابسات إغلاق فرعها في حي الكعكية بمكة المكرمة، بعد إصابة ثلاثة من موظفيها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت “بندة” في بيان نشرته على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: “إنه في الرابع عشر من شهر شعبان الجاري تم ملاحظة ارتفاع درجة حرارة ثلاثة موظفين عند دخولهم وتم عزلهم مباشرة احترازيًا”.

وأضاف البيان: أنه “بعد إجراء الفحوصات تبيّن إيجابية النتائج لهم، وقد تم إغلاق فرع بندة بالكعكية بمكة المكرمة؛ لضمان سلامة عملائنا وموظفينا”.

وأكدت “بندة”، أنها “تعكف على إجراء تعقيمات الفرع بعد إغلاقه تمامًا”، لافتًا إلى أنه “تم تطبيق العزل الاحترازي الصحي وعزل جميع العاملين في الفرع كخطوة احترازية”.

وختمت الشركة، بالإشارة إلى أنه بعد الانتهاء من التعقيمات الشاملة للفرع للتأكد من سلامته ليكون جاهزًا وآمنًا لمعاودة العمل مرة أخرى؛ سيتم الاستعانة بطاقم موظفين جدد من الفروع الأخرى.