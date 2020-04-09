شبه خاوية.. إعلامي يناشد المواطنين والمقيمين بالتبرع لبنوك الدم (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:
ناشد الإعلامي فيصل عبدالكريم المواطنين والمقيمين بالمملكة بضرورة التبرع بالدم، وذلك أثناء تبرعه في إحدى المراكز بمستشفى الملك فيصل التخصصي.
وقال “عبد الكريم” في مقطع نشره على حسابه الرسمي في ” تويتر” إن هناك نقص شديد جدا في بنوك الدم، مضيفاً أن هناك مرضى بينهم أطفال ينتظرون التبرع بالدم أو بالصفائح الدموية، مؤكدا أن عملية التبرع آمنة تماماً من نقل لأي عدوى.
وأضاف أن وزارة الصحة خصصت تطبيق وتين @WateenApp ويمكنّك من خلاله حجز موعد لأقرب مستشفى وأخذ تصريح للتوجه للمستشفى.
http://www.wateenapp.org/