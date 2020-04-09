شبه خاوية.. إعلامي يناشد المواطنين والمقيمين بالتبرع لبنوك الدم (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

ناشد الإعلامي فيصل عبدالكريم المواطنين والمقيمين بالمملكة بضرورة التبرع بالدم، وذلك أثناء تبرعه في إحدى المراكز بمستشفى الملك فيصل التخصصي.

وقال “عبد الكريم” في مقطع نشره على حسابه الرسمي في ” تويتر” إن هناك نقص شديد جدا في بنوك الدم، مضيفاً أن هناك مرضى بينهم أطفال ينتظرون التبرع بالدم أو بالصفائح الدموية، مؤكدا أن عملية التبرع آمنة تماماً من نقل لأي عدوى.

‏وأضاف أن وزارة الصحة خصصت تطبيق وتين ⁦‪@WateenApp‬⁩ ويمكنّك من خلاله حجز موعد لأقرب مستشفى وأخذ تصريح للتوجه للمستشفى.

‏

http://www.wateenapp.org/