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في مقطع فيديو أرسله لأسرته.. طالب إندونيسي يشيد بالخدمات المقدمة له بالحجر الصحي في المملكة (فيديو)

في مقطع فيديو أرسله لأسرته.. طالب إندونيسي يشيد بالخدمات المقدمة له بالحجر الصحي في المملكة (فيديو)
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تواصل- فريق التحرير:

أثنى طالب آسيوي من الجنسية الإندونيسية يدرس في جامعة أم القرى بالعاصمة المقدسة خلال مقطع فيديو أرسله لأسرته على المعاملة الحسنة التي يتعامل بها من قبل مسؤولي الجامعة بالحجر الصحي الذي أعدته للطلاب الوافدين البالغ عددهم 570 وافداً، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأكد الطالب خلال المقطع الذي نشرته “العربية .نت”، أن الجامعة قامت بتسكينه في غرفة خاصة مع خدمات الضيافة كاملة داخل فندق 5 نجوم، مبيناً أن الخدمات المقدمة له فاخرة.

وأوضح أنه حظي بالكثير من الاهتمام من قبل الجامعة على الرغم من أنه وافد وليس مواطناً، مشيراً إلى أنه يستطيع التركيز والقراءة نظراً للخدمات المقدمة له وأنه على استعداد تام للعيش داخل غرفته حتى لو وصلت مدة الحجر لشهرين.

 

 

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