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أخصائي اجتماعي: مخالفو منع التجول يعانون من هذا المرض النفسي

أخصائي اجتماعي: مخالفو منع التجول يعانون من هذا المرض النفسي
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تواصل- فريق التحرير:

أرجع الأخصائي والباحث الاجتماعي أحمد أبو شامة، سبب خرق منع التجول من بعض الأشخاص، والخروج لغير حاجة والتجمع في أماكن متفرقة إلى حالة من اللا مبالاة والإهمال، حيث إن تحمّل المسؤولية يحتاج لقدر كبير من الالتزام والاهتمام بالذات وبالآخرين.

ووفقاً لـ”اليوم” أكد “أبو شامة”  أن مثل هذه السلوكيات يعد شكل من أشكال التخلي عن المسؤولية، بالإضافة للاستهتار والاستخفاف بالمسؤولية المجتمعية تجاه النظام العام؛ بل يعد نوعًا من أنواع الاضطرابات النفسية، فهناك مجموعة من الاضطرابات والأمراض النفسية تدفع الأفراد إلى عدم احترام قوانين المجتمع، مثل اضطرابات الشخصية المعادية للمجتمع وغيرها.

وأضاف أبو شامة أنه مهما تعددت أو اختلفت الأسباب في صور وأشكال خرق منع التجوّل، إلا أنها تعكس الصورة الحقيقية السيئة عن ممارس هذا السلوك المخالف، والذي يُعد استهتارًا بصحة وأمن الإنسان.

 

 

 

 

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