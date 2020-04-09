عدد الإصابات بـ«كورونا» حول العالم يتجاوز المليون ونصف حالة.. وهذه الدولة تتصدر

تواصل- فريق التحرير:

تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم، حتى صباح اليوم الخميس مليون و518 ألفا و719 حالة.

وبحسب الموقع الخاص برصد تطورات الفيروس حول العالم ، جاءت أمريكا في الصدارة من حيث عدد الإصابات بـ435 ألفا، تلتها إسبانيا بـ148 ألفا، ثم إيطاليا بـ139 ألفا، ثم ألمانيا بـ113 ألفا، وتلتها فرنسا بـ112 ألفا ، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس حتى الآن أكثر من 330 ألفا.

وسجلت أمريكا لليوم الثاني على التوالي، وفاة حوالي ألفي شخص من جراء فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، في أعلى حصيلة يومية على الإطلاق يسجلها بلد في العالم منذ ظهور الوباء، بحسب بيانات نشرتها جامعة “جونز هوبكنز”.

وأظهرت بيانات الجامعة التي تُعتبر مرجعاً في تتبع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، أن الوباء حصد في أمريكا خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة أرواح 1973 مصاباً بالفيروس (مقابل 1939 في اليوم السابق)، ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن كوفيد-19 في هذا البلد إلى 14 ألفا و695 حالة وفاة.