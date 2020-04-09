الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

بالفيديو.. التزام تام من أهالي المدينة بأمر منع التجول

بالفيديو.. التزام تام من أهالي المدينة بأمر منع التجول
0

تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” مقطع فيديو تم تصويره من قمرة مروحية يبين مدى التزام أهالي المدينة المنورة بأمر منع التجول ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

ويظهر المقطع المتداول التزام أهالي المدينة المنورة المنازل أثناء فترة منع التجول، حيث شهدت جميع الطرق الرئيسة وشوارع المدينة المنورة خلوها من حركة السيارات والمواطنين والمقيمين، ما يدلل على ثقافة المجتمع وتعاملهم مع تطبيق التعليمات وتعاونهم ببقائهم في منازلهم والالتزام بمنع التجول وعدم الخروج إلاّ في حالات الضرورة القصوى وامتثالهم لتنفيذ القرارات.

مواد ذات صلة

واقعة صادمة.. عامل يبصق على المعلبات داخل متجر غذائي بالمدينة (فيديو)

واقعة صادمة.. عامل يبصق على المعلبات داخل متجر غذائي بالمدينة (فيديو)

«متحدث صحة المدينة» يوضح سبب إصدار أمر منع الدخول والخروج

«متحدث صحة المدينة» يوضح سبب إصدار أمر منع الدخول والخروج

مقيم يُطعم أسراب الحمام بالحرم النبوي (فيديو)

مقيم يُطعم أسراب الحمام بالحرم النبوي (فيديو)

مؤشرات إيجابية.. إصابات «كورونا» تتقلص في المدينة (فيديو)

مؤشرات إيجابية.. إصابات «كورونا» تتقلص في المدينة (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>