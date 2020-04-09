بالفيديو.. التزام تام من أهالي المدينة بأمر منع التجول

تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” مقطع فيديو تم تصويره من قمرة مروحية يبين مدى التزام أهالي المدينة المنورة بأمر منع التجول ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

ويظهر المقطع المتداول التزام أهالي المدينة المنورة المنازل أثناء فترة منع التجول، حيث شهدت جميع الطرق الرئيسة وشوارع المدينة المنورة خلوها من حركة السيارات والمواطنين والمقيمين، ما يدلل على ثقافة المجتمع وتعاملهم مع تطبيق التعليمات وتعاونهم ببقائهم في منازلهم والالتزام بمنع التجول وعدم الخروج إلاّ في حالات الضرورة القصوى وامتثالهم لتنفيذ القرارات.