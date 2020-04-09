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توقعات «الطقس».. الحرارة تلامس الـ40 درجة مئوية في عدة مناطق بالمملكة

توقعات «الطقس».. الحرارة تلامس الـ40 درجة مئوية في عدة مناطق بالمملكة
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تواصل – فريق التحرير:

توقع موقع “طقس العرب”، اليوم الخميس، أن ترتفع درجات الحرارة بشكل إضافي وملموس في مناطق واسعة من المملكة، بالأخص الأجزاء الشرقية والوسطى منها بما فيها العاصمة الرياض.

وقال الموقع في تقرير عن الطقس بالمملكة: “تشير التوقعات الجوية إلى أن درجات الحرارة العظمى ستقترب من الـ40 مئوية في العاصمة الرياض، في حين يتوقع أن تتخطى حاجز الـ40 في أجزاء مختلفة من المنطقة الشرقية بما فيها منطقة حفر الباطن”.

وأضاف: “على النقيض من ذلك يُتوقع أن تنخفض درجات الحرارة في القطاع الشمالي من المملكة؛ حيث تتأثر هذه المناطق باندفاع لكتلة هوائية باردة نسبيًا قادمة من منطقة بلاد الشام، تعمل على سيطرة أجواء مُعتدلة إلى مائلة للبرودة والله أعلم”.

 

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