خلال 45 ثانية فقط.. «الصحة» تطلق خدمة «المسار السريع» لفحص المشتبه في إصابتهم بكورونا

تواصل – فريق التحرير:

أطلقت وزارة الصحة خدمة المسار السريع والتي تهدف لفحص المخالطين للمصابين بفيروس كورونا المستجد والذين يتم استدعاؤهم بعد التقصي الوبائي.

وأوضحت الصحة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن الخدمة تساهم في حماية المراجعين من خطر العدوى داخل المستشفى؛ حيث يتم أخذ عينة المراجع وهو في السيارة في مدة لا تتجاوز 45 ثانية، وتصدر النتيجة خلال 72 ساعة.

وكانت المملكة قد اتخذت إجراءات مشددة لمواجهة فيروس كورونا منذ وقت مبكر، ومنذ أن بدأ ظهوره في أوهان الصينية، منها تعليق الدراسة وتعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتًا، وتعليق العمل بالبصمة في العديد من المؤسسات، وتعليق الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوعين.

كما شدَّدت وزارة الصحة على جميع القادمين من خارج المملكة الالتزام بالحجر المنزلي لمدة 14 يومًا من تاريخ دخول المملكة.

ودعت وزارة الصحة الجميع بالالتزام بالإرشادات الوقائية مثل: تجنب المصافحة ومداومة غسل اليدين والبعد عن التجمعات والبقاء في منازلهم ، ضماناً لسلامتهم وصحتهم ولصحة المجتمع ، والتواصل مع 937 للرد على الاستفسارات والاستشارات بخصوص كورونا على مدار 24 ساعة.