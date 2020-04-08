إصابات كورونا حول العالم تتخطى حاجز المليون ونصف..وأمريكا تتصدر

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تخطى عدد الإصابات بوباء فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 حاجز المليون ونصف شخص حول العالم.

وبلغ عدد الإصابات منذ ظهور الفيروس في ديسمبر 2019 الماضي في مدينة ووهان الصينية مليونا و501 ألف إصابة فيما بلغ عدد الوفيات 87 ألفا و830 حالة وفاة.

وتتصدر الولايات المتحدة جميع الدول من حيث عدد الإصابات بالفيروس، حيث سجلت قرابة 423 ألف إصابة، حتى مساء اليوم.

ومن حيث الوفيات، حلت إيطاليا بالمرتبة الأولى بـ 17.669، تليها إسبانيا بـ14.673 ومن بعدها الولايات المتحدة بـ 14.473 حالة وفاة.

واليوم وحده، سجلت الولايات المتحدة أكثر من 1.632 حالة وفاة بحسب منصة وورلد ميتر للإحصاءات العالمية.