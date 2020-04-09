الطائف.. ضبط معمل لتصنيع خلطات «المعسل والجراك» بمسكن شعبي (صور)

تواصل – فريق التحرير:

ضبت أمانة محافظة الطائف ممثلة في “بلدية شرق الفرعية”، بمساندة أمنية، مسكنًا شعبيًّا بالطائف حوله وافدون إلى معمل لتصنيع “المعسل والجراك” بخلطات متنوعة، وتعبئتها لبيعها، وذلك في ظل الإغلاق الحالي لتلك المحال، وعدم مزاولة نشاطها تقيُّدًا بالإجراءات المتَّخذة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتم على الفور مداهمة المسكن، وضبط ثلاثة من العمالة، كانوا يباشرون عملية التصنيع للمعسل والجراك بكميات كبيرة، حيث كانوا يستخدمون مكائن عجائن الدقيق لتكوين خلطات الجراك، وتعبئته في أكياس؛ ليكون جاهزًا للبيع، وهو محتوٍ على مواد مجهولة المصدر.

وقد جرى تفتيش الموقع، وضبط عبوات مجهزة ومعدَّة من قِبلهم لخلطات المعسل الممنوعة، وبنكهات مختلفة، وكمية كبيرة من نكهات المعسل الإلكتروني، وأكراز متنوعة من الدخان القديم والممنوع بيعه.