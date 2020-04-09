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«هي الوطن».. 2500 مواطن ألماني يفضلون العيش في المملكة بعد تفشي كورونا

«هي الوطن».. 2500 مواطن ألماني يفضلون العيش في المملكة بعد تفشي كورونا
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تواصل – فريق التحرير:

قال السفير الألماني في الرياض “يورغ راناو” إنه تلقى خبراً سعيداً من الملحق الثقافي السعودي في برلين بأن هناك 650 طبيباً سعودياً يعملون في مستشفيات ألمانية قرروا البقاء هناك خلال هذه الجائحة، وأكد له الملحق أنهم لن يعيدوهم إلى السعودية لأن النظام الصحي هناك بحاجة إليهم.

وأضاف “أن هناك 2500 مواطن ألماني يعيشون في المملكة، وإن قليلا منهم عادوا لألمانيا، وبقي كثيرون يعتبرون أن السعودية هي الوطن، يعيشون هنا يعملون هنا يتعاونون مع شركائهم السعوديين، لذا لا يجدون أي مبرر للعودة إلى ألمانيا.

وتابع السفير الألماني أنه يرى أن السعوديين ليسوا شركاء لألمانيا، بل رفقاء درب لمحاربة فيروس كورونا في ألمانيا، معبراً عن شعوره بالامتنان بوجودهم هناك، وأن عدداً كبيراً من الألمان ممتنون لهم، ويدينون لهم بالكثير، وأنه يحترمهم ويشكرهم.

وأوضح أنه يوجه مواطني بلاده الموجودين في المملكة إلى ضرورة اتباع التعليمات مثل الآخرين؛ فالتعليمات التي تُفرض على السعوديين هي نفسها التي تُفرض عليهم وعلى الجميع.

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