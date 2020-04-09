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النيابة تكشف طريقة مراقبة مواقع التواصل.. احذروا المخالفات (فيديو)

النيابة تكشف طريقة مراقبة مواقع التواصل.. احذروا المخالفات (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

كشف المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة ماجد الدسيماني، اليوم الأربعاء، عن الإجراءات التي يقوم بها مركز الرصد النيابي الذي يعمل على مدار 24 ساعة لمراقبة المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الدسيماني، في حديث لقناة “الإخبارية”، إن الفريق التقني يرصد أي نشاط محل تجريم، ويعمل على تحليل المعرفات وتاريخ النشاط المجرّم ومكانه، وذلك للرفع إلى الفريق الفني الذي يقيّم هذا الفعل قانونياً.

ولفت متحدث النيابة، إلى أن الإجراء الأخير يأتي من الفريق الإجرائي، الذي يحدد بدوره ما إن كان يجب إصدار أمر قبض أو يُكتفى بالاستدعاء، ويرفع تقريراً نهائياً للنائب العام لإصدار أمر التنفيذ.

 

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