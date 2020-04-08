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خالد الحيدر يكتب مسائيات جلسة البيت 7

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خالد الحيدر يكتب مسائيات جلسة البيت 7
خالد الحيدر

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين.           وبعد…
أغلقت المساجد وأوقفت الجمعة والجماعات وحيل بيننا وبين الصلاة فيها فلله الأمر من قبل ومن بعد، وأبشركم مع هذا كله بقول المصطفى صلى الله عليه وسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما أنه قال : ( إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا ) رواه البخاري.
ولا شك وهذا حالنا أننا لن نحرم أجر الجمعة والجماعات وفضل الله واسع.
الغالب منا اتخذ في بيته مصلى ليؤدي هذه العبادة على أكمل وجه وهذا هو الواجب أن نعتني بهذه الصلاة أشد العناية، لزومنا البيت ساعدنا على ذلك، من منا توقع أن يصلي الصلوات الخمس مع عائلته في بيته دون أن يحرم أجر الذهاب إلى المسجد؟
فرصة أيه الأحبة أن نعلم أبنائنا إقامة الصلاة كما ينبغي منذ سماع الأذان والطهارة وحتى التسليم وما بعده، نردد مع المؤذن سويا، نتوضأ أمامهم ليتقنوا الوضوء، نصلي بهم ومعهم ليقتدوا بنا، إنها الصلاة يا آباء ويا أمهات، إنها الصلة بين العبد وبين الخالق، علموهم أهميتها في حياتهم، علموهم أن النجاة والفلاح فيها، علموهم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، علموهم كيف كان صلى الله عليه وسلم يستعد لصلاته وكيف يخشع في صلاته، كيف كان يكبر، ويركع، ويرفع من ركوعه، ويسجد، ويجلس بين السجدتين، ويعتدل واقفا، ويجلس للتشهد، وكيف كان صلى الله عليه وسلم يختم صلاته بالسلام، وماذا كان يقول بعد السلام، وماذا يفعل بعد السلام، نعلمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( صلوا كما رأيتموني أصلي )، واعلموا أنه كلما أتقنوا هذه العبادة كلما تغيرت حياتهم وتبدل حالهم وكان فلاحهم ونجاحهم ونجاتهم فلا تفوتوا هذه المسائية في بيوتكم فإنها من أجمل المسائيات.
حفظكم الله من كل مكروه

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