«النمر» يحذر من «مزاح كورونا» بين الزملاء.. كاد يقتل أحدهم

تواصل – فريق التحرير:

حذر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من خطورة المزاح بين الأصدقاء وزملاء العمل بشأن فيروس كورونا بسبب خطورة ذلك على القلب والحياة بصفة عامة.

وقال النمر، في تغريدة عبر “تويتر”: “شباب يمازحون زميلهم في العمل يقولون له المراسل اللي أعطاك المعاملة قبل٣ أيام مرض بكورونا ومات.. وكلهم أكدوا له ذلك، الرجل خاف جداً وازرق وجهه ولم يستطع الكلام”.

وعلق النمر على هذا المزاح بقوله: “التعليق.. من غير المقبول أبداً أن تستخدم مرض كورونا في الطقطقة على زملائك في العمل وتخويفهم… فقد يتوقف قلب أحدهم بسببك”.