«الزراعة» تكشف حقيقة «نقص البيض»: أزمة مفتعلة (فيديو)

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أكد المتحدث الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة، الدكتور عبدالله أبا الخيل، أنه ليس هناك نقص في البيض في المملكة، وهناك وفرة تُقدر بـ 116% ، وهي نسبة الاكتفاء الذاتي من البيض في المملكة، مؤكدا أن ما حدث هو افتعال لتجفيف السوق ورفع أسعاره.

وقال أبا الخيل، خلال مداخلة على قناة “العربية”، إن الوزارة قررت استيراد كميات إضافية من البيض لقطع الطريق على كل من يحاول افتعال أزمة أسعار أو أزمة وفرة منتج، وخلال الأيام الماضية ضبطت العديد من المستودعات التي تخزّن البيض لبيعه لاحقا بأسعار أعلى، كما أن هناك تخزينا من الأفراد، وهذا ما سبب شعورا أن هناك أزمة.

وتابع أن وزارة التجارة وهيئة المنافسة تقومان بدور رائع في القضاء على الممارسات الاحتكارية، كما أن الوزارة تفتح المجال وتراقب وفرة السلع والمنتجات الزراعية وتتدخل، مثلما حدث في البيض، باستيراد كميات إضافية لمنع وقوع أي أزمات مفتعلة.

ولفت متحدث وزارة الزراعة، إلى أن الأسواق ممتلئة بكافة المواد الغذائية والبيض، وأن هناك لجانا مستمرة في الأسواق تعمل على التأكد من الوفرة، ومن خطط الاستيراد أو الإنتاج الزراعي في المملكة أو خارج المملكة، لضمان عدم وجود أي أزمات غذائية في المستقبل.