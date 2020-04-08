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شرطة الرياض تطيح بتشكيل عصابي ارتكب 107حوادث سرقة

شرطة الرياض تطيح بتشكيل عصابي ارتكب 107حوادث سرقة
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تواصل – واس:

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وإجراءات البحث والتحري عن مرتكبيها، أسفرت – بفضلٍ من الله – عن تمكن الجهة المختصة بشعبة التحريات والبحث الجنائي من الإطاحة بأفراد تشكيل عصابي مكون من ستة أشخاص (أربعة مواطنين واثنين يمنيي الجنسية، في العقدين الثاني والثالث).

وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب عددٍ من الجرائم، تمثلت بكسر زجاج المركبات وسرقة ما بداخلها من مبالغ مالية أو مقتنيات شخصية أو أجهزة وحواسب محمولة.

وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بارتكاب (107) حوادث بذات النمط والسلوك الإجرامي ، تركز معظمها بأحياء وسط العاصمة الرياض، وقد جرى إيقافهم واتخذت الإجراءات النظامية، وإحالتهم إلى النيابة العامة .

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