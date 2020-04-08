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كارثة في أمريكا.. 2000 وفاة و3160 إصابة وارتفاع حالات كورونا بين موظفي «البنتاغون»

كارثة في أمريكا.. 2000 وفاة و3160 إصابة وارتفاع حالات كورونا بين موظفي «البنتاغون»
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تواصل – واس:

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” اليوم الأربعاء، أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد بين موظفيه بلغ 3160 شخصا.

وقالت الوزارة في بيان إن من بين المصابين 1975 عنصرا في القوات المسلحة، و422 موظفا مدنيا، و347 موظفا مستقلا، و184 موظفا متعاقدا، فيما بلغ عدد الذين توفوا ثمانية أشخاص.

وسجلت الولايات المتحدة 2000 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة في أضخم حصيلة يومية يسجلها بلد في العالم منذ ظهور الوباء، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز الليلة الماضية.

وأظهرت بيانات الجامعة التي تعد مرجعا في تتبع الإصابات والوفيات الناجمة عن كوفيد-19 أن الوباء حصد في الولايات المتحدة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة أرواح 1939 مصابا بالفيروس، ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الوباء في هذا البلد إلى 12.722 حالة وفاة من أصل حوالي 400 ألف حالة إصابة.

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