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توجهوا للفنادق المخصصة للحجر الصحي.. وصول مجموعة مواطنين قادمين من البحرين

توجهوا للفنادق المخصصة للحجر الصحي.. وصول مجموعة مواطنين قادمين من البحرين
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تواصل – واس:

إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، وصل مجموعة من المواطنين الذين كانوا في البحرين ويرغبون في العودة إلى المملكة، ويبلغ إجمالي الراغبين في العودة من هناك 790 مواطناً ومواطنة.

وبدأت خطوات إعادتهم ابتداءً من يوم الثلاثاء الماضي بمتابعة من سمو وزير الخارجية وسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين الشقيقة, حيث تم نقلهم عبر جسر الملك فهد عن طريق حافلات خاصة, وذلك بالتعاون بين الجهات المعنية في البلدين الشقيقين.

وفور وصول المواطنين أنهت الجوازات والجمارك إجراءاتهم، ثم توجهت الحافلات المقلة لهم إلى الفنادق التي جرى تجهيزها لهم أثناء فترة الحجر الصحي، حيث تم استقبالهم من قبل فرق العمل المشكلة لإيواء المواطنين بإشراف مباشر من وزير السياحة الأستاذ أحمد الخطيب حيث تم تسليمهم الغرف المخصصة لإقامتهم وسوف تقدم لهم كافة الخدمات خلال فترة استضافتهم, وتولت وزارة الصحة إجراء الفحص الطبي للمواطنين العائدين بهدف التأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وكانت لجنة الإيواء السياحي قد وضعت خطة متكاملة لاستقبال المواطنين العائدين من الخارج شملت تهيئة 11 ألف غرفة فندقية في عدد من مناطق المملكة، وقد عملت لجنة الإيواء بالتنسيق مع وزارات الخارجية والداخلية والصحة والنقل والتعليم والاتصالات وتقنية المعلومات والطيران المدني لتنفيذ خطة تضمن تحديد مسار انتقال المواطن من البلد الذي يقيم فيه وحتى وصوله إلى المملكة واستقراره في مرفق الإيواء السياحي المخصص له، حيث يتم تحديد أماكن السكن وفقا للقوائم التي تحصل عليها وزارة السياحة من وزارة الخارجية عبر سفارات خادم الحرمين الشريفين في مختلف أرجاء العالم.

ومن المقرر أن يقضي المواطنين القادمين من خارج المملكة فترة الحجر الصحي في هذه المرافق السياحية حتى يتم التأكد من سلامتهم ثم يمكنهم بعد ذلك المغادرة إلى ذويهم.

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