«العقيلي»: نتمنى مبادرة من شركات الاتصالات بتخفيض أو مجانية الإنترنت للطلاب

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طمأن الإعلامي خالد العقيلي طلاب وطالبات الجامعات في المملكة، قائلا: “لا تشيلون هم العدالة بتوصلكم ولن يظلم أحد إن شاء الله، ونتمنى مبادرة من شركات الاتصالات بتخفيض أو مجانية استخدام الإنترنت”.

وطالب العقيلي، خلال برنامجه “كلنا مسؤول”، من شركات الاتصالات في المملكة بعمل مبادرات لدعم الطلاب والطالبات والتيسير عليهم في مثل هذه الظروف.

وقال “الطلاب والطلالبات يستخدمون الإنترنت بشكل كبير، ونتمنى تسهيل أو تخفيض أو حتى مجانية الاستخدام للإنترنت، نبي مبادرات من شركات الاتصالات”.