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إمارة عسير توجه رسالة لوزارة الإعلام بعد إيقاف مُنتَجين إعلاميين مسيئين

إمارة عسير توجه رسالة لوزارة الإعلام بعد إيقاف مُنتَجين إعلاميين مسيئين
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تواصل – فريق التحرير:

توجهت إمارة منطقة عسير، بالشكر والتقدير لوزارة الإعلام، على سرعة إيقافها منتجين إعلاميين بثتهما إحدى القنوات الفضائية، تسببا في امتعاض شريحة كبيرة من أهالي المنطقة.

ووجّهت هيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، مباشرة باعتماد إيقاف المنتجين على جميع القنوات التلفزيونية، والمنصات الإلكترونية بجميع حلقاتهما التابعة للمجموعة المنتجة، وعدم إعادة بثهما إلا بعد مراجعة المحتوى، وأخذ موافقة الهيئة.

وأعلنت الهيئة أنها باشرت مجريات التحقيق مع المجموعة الإعلامية الناشرة، والجهة المنتجة، حول المخالفات التي ارتكبت للرفع للجهات المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية.

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