«الصحة» تطلق تطبيق «تطمن» لخدمة المشتبه بإصابتهم بفيروس «كورونا»

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، إطلاق تطبيق “تطمن”، والذي يهدف إلى تقديم الحماية والرعاية لكل المستفيدين والمستخدمين له.

وأوضح “العبدالعالي”، في المؤتمر الصحفي اليومي عن مستجدات كورونا: أن “هذا التطبيق الجديد الذي أطلقته وزارة الصحة، يستخدمه كل شخص إذا كان لديه أعراض أو في حالة اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا الجديد، أو إذا كان الشخص قادماً من خارج المملكة، أو من يكونون مخالطين لحالات مؤكدة بالإصابة”.

وتابع: “بالتالي كل شخص موجود بالحجر الصحي أو عزل منزلي بإمكانه أن يستفيد من هذه الخدمة”، مشيراً إلى أنه يقدم مجموعة من الأمور المهمة للمستفيد الذي يدخل على هذا التطبيق ويستخدمه.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة: “أنه يمكن القيام بتقييم صحي يومي، والاستفادة من مجموعة من الإرشادات والنصائح والتوصيات الطبية المتوفرة في التطبيق، والتواصل مع الفريق الصحي بوزارة الصحة على مدار الساعة؛ لتقديم أي خدمة وتلقي الطلبات والتفاعل معها، وتقديم الاستبيانات لقياس مدى الرضا عن تلقي الخدمات والملاحظات حولها؛ للاستفادة منها من خلال هذا التقييم”.