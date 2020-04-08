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توضيح مهم من «مؤسسة التقاعد» بشأن تمديد صرف المعاش التقاعدي

توضيح مهم من «مؤسسة التقاعد» بشأن تمديد صرف المعاش التقاعدي
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد، اليوم الأربعاء، تمديد صرف نصيب المستفيدين من المعاش التقاعدي لمدة 3 أشهر ابتداء من شهر مارس 2020م.

وأشارت المؤسسة، في بيان لها، إلى أن تمديد الصرف خاص بالمستفيدين الذين كان من المقرر إيقاف صرف مستحقاتهم لعدم تزويدهم المؤسسة بالمستندات المؤيدة للصرف من الحالات التالية: إنتهاء الوكالة، بلوغ سن 15 وإنتهاء الولاية، بلوغ سن 21.

وأكدت مؤسسة التقاعد، على أهمية الاستفادة من فترة التمديد واستخدام الخدمات الإلكترونية لتقديم الطلبات اللازمة خلال هذه الفترة لتجنب إيقاف المعاش بنهاية فتره التمديد.

 

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