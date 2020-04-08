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متحدث «العدل» يعلن تعليق تنفيذ قرارات حبس المدين لقضايا الحق الخاص بعد أمر خادم الحرمين

متحدث «العدل» يعلن تعليق تنفيذ قرارات حبس المدين لقضايا الحق الخاص بعد أمر خادم الحرمين
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المتحدث باسم وازرة العدل، الشيخ محمد المطلق، اليوم الثلاثاء، تعليق تنفيذ قرارات حبس المدين لقضايا الحق الخاص التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين، والتي بلغت ما يقارب 70 ألف.

وقال “المطلق” خلال المؤتمر اليومي عن مستجدات الأوضاع في المملكة بسبب فيروس كورونا: إنه “تمت إتاحة خدمة التوكيل والترافع عن بعد وقدمنا 120 خدمة إلكترونية لتمكين المستفيد من الحصول عليها من منزله”.

وأضاف المتحدث باسم “العدل”: أن “قضايا الزيارة والرؤية التي تم تعليقه؛ إنفاذًا للأمر الكريم ما يقارب من الـ5000 قضية من قبل وزارة العدل.

 

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