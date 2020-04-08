متحدث «الصحة» يعلن تسجيل 327 إصابة جديدة بـ«كورونا» خلال الـ24 ساعة الماضية

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة، محمد العبد العالي، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 327 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال “العبد العالي” خلال المؤتمر الصحفي اليومي عن تطورات فيروس كورونا: إن “إجمالي حالات الإصابة بفايروس كورونا في المملكة ارتفع 2932 حالة”.

وأشار متحدث “الصحة” إلى أن “إجمالي حالات الوفاة بفايروس كورونا بالمملكة ارتفعت إلى 41 حالة”، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 631 حالة.

وأكد “العبد العالي”، أن التقيد بالإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الدولة، سيجعل المجتمع في حماية من الوصول لأعداد كبيرة من الإصابات أو الوفيات بفايروس كورونا.

وحذر المتحدث باسم “الصحة”، من أن “عدم التزامنا سيؤدي إلى أمر لا يحمد عقباه في الإصابات والوفيات بفيروس كورونا”، لافتًا إلى أن وزارة الصحة أطلقت تطبيق “تطمن”.