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لمستخدمي «واتساب».. مميزات عديدة في التحديث الجديد طال انتظارها

لمستخدمي «واتساب».. مميزات عديدة في التحديث الجديد طال انتظارها
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تواصل- فريق التحرير:  

ينتظر مستخدمي تطبيق التراسل الفوري” واتسآب” التحديث الجديد المرتقب والذي سيتضمن ميزات عديدة ، حيث نشر موقع “تايمز نيوز ناو” تقريراً حول أبرز الميزات الجديدة الموجودة عبر نسخة “واتساب بيتا” التجريبية في نظام تشغيل “أندرويد”. التي من بينها:

1- ميزة البحث المتقدم:

يسمح بإمكانية البحث داخل رسائل الدردشة بصورة أكثر دقة وحتى حول الكلمات المتشابهة ومختلفة في حروف أو همزات فقط، وكذلك البحث بين الوسائط والصور وحتى الإيموجي.

2- كلمة المرور:

يسمح “واتساب بيتا” بإمكانية وضع كلمة مرور لتخزين النسخ الاحتياطية للدردشات في التطبيق بصورة سرية وشخصية لا يمكن أن يعرفها أحد، ولا يمكن تسجيلها على خوادم واتساب أو فيسبوك.

3- إصلاح عطل:

يصلح تحديث واتساب كذلك عطلاً ظهر لدى بعض المستخدمين من فقدانهم مكتبة الوسائط الخاصة بالتطبيق.

4- التنزيل التلقائي:

يمكن تحميل ميزة جديدة بحيث يتم من خلالها تنزيل تلقائي للوسائط من أي دردشة سواء صور أو مقاطع فيديو أو مستندات أو صوت لأي حساب أو شخص بصورة منفردة، أو تعطيل هذا التنزيل على حسب الرغبة.

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