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«النيابة» تحذر من تضليل المستهلكين بتزوير العلامات التجارية.. عقوبة رادعة للمخالفين

«النيابة» تحذر من تضليل المستهلكين بتزوير العلامات التجارية.. عقوبة رادعة للمخالفين
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تواصل- فريق التحرير:

حذرت النيابة العامة من تضليل المستهلكين بتزوير العلامات التجارية الرائجة بسبب وجود رغبة شرائية عالية على هذه العلامة.

وأوضحت النيابة العامة في تغريدة على حسابها الرسمي بـ”تويتر”:  تُحظر أيُّ ممارسات من شأنها استثمارُ رواج رغبة شرائية لمنتجات أو خدمات معينة ذات علامة تجارية مسجّلة، في تزوير وتقليد هذه العلامات، واستخدامها لمنتجات أخرى بغير وجه حق، لتحقيق مكاسب غير مشروعة وتضليلًا للمستهلكين في ذلك.

وأكدت النيابة أن عقوبة المخالفين تتراوح بين السجن لمدة عام وبغرامة لا تقل عن 50 ألف ريال وتصل إلى مليون أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

 

 

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