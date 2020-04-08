في جلسته عن بُعد.. «الشورى» يطالب «النقل» بتغطية الطرق السريعة بكافة الخدمات

تواصل- فريق التحرير:

دعا مجلس الشورى في جلسته العادية الثالثة والثلاثين للسنة الرابعة من الدورة السابعة (عن بُعد) وزارة النقل بالتنسيق مع الجهات المعنية، لإعداد إستراتيجية وخطة تنفيذية لتغطية الطرق السريعة في المملكة كافة بالخدمات المتكاملة، لتوفير الراحة لمرتادي الطرق.

وطالب -في قرار أصدره اليوم- وزارة النقل، بتضمين مواصفاتها استخدام التقنيات الحديثة في تنفيذ وصيانة الطرق وطبقاتها الأسفلتية، للحد من تدهورها وإطالة عمرها الافتراضي.

ودعا المجلس، وزارة النقل، بسرعة التنسيق وإيجاد آلية فاعلة وملزمة مع الجهات ذات العلاقة، التي تعترض خدماتها مسارات الطرق لترحيلها، والحد من تعثر تنفيذ المشروعات.