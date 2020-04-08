استشاري جلدية يحذر: كثرة التعقيم يؤدي لجفاف اليدين

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حذر استشاري الجلدية وجراحة الجلد والليزر الدكتور عمرو عبدالجبار، من بعض المضاعفات البسيطة الناتجة عن كثرة التعقيم وغسيل اليدين، والتي تتمثل في حدوث جفاف وظهور حساسية باليدين.

وطالب عبدالجبار وفقاً ل”الرياض” بضرورة البعد عن الماء الحار عند غسل اليدين، لأن ذلك قد يزيد من الجفاف وبشكل أسرع ومن ثم حساسية اليدين، ويجب استخدام الماء الفاتر بدلًا منه.

وأكد على أهمية استخدام مرطبات مناسبة على شكل مرهم أو كريم، والتي يجب استخدامها بشكل متكرر بعد الغسل واستخدام المعقمات.

وأضاف: بعد غسل اليدين ثم تجفيفها ننصح مباشرة بوضع كمية بسيطة من المرطب كحجم حبة البازلاء وتوزيعها بالفرك على كامل اليدين، ويمكن تطبيقها بعد استخدام المعقمات الكحولية؛ ولكن يجب الانتظار إلى أن يجف المعقم تمامًا قبل وضع المرطب.