«الصحة العالمية» تكشف حقيقة فعالية «الماء الساخن» في قتل فيروس كورونا

تواصل – وكالات:

أكدت “منظمة الصحة العالمية”، أن الاستحمام بماء دافئ أو حتى ساخن جدًا، لا يمنع الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

جاء ذلك ردًا من المنظمة على الشائعات المتداولة بمواقع التواصل، والتي تزعم أن الاستحمام بماء ساخن جدًا يضمن عدم الإصابة بفيروس كورونا، ويقتل الفيروس إذا ما كان عالقًا بالجسم.

وأوضحت “الصحة العالمية”، أن حرارة جسم الإنسان تبقى ثابتة عند الاستحمام، وتتراوح بين 36.5 و37 درجة مئوية، بعضّ النظر عن سخونة المياه.

وحذّرت المنظمة، من أن الاستحمام بماء ساخن جدًا من شأنه أن يتسبب في أضرار للإنسان، من بينها حروق الجلد وكذلك تدمير أنسجته؛ الأمر الذي يجعل مقاومته للميكروبات المنتشرة في الجو ضعيفة.

وجددت “الصحة العالميةظ”، التأكيد على أن غسل اليدين بالماء والصابون بانتظام لمدة لا تقل عن 20 ثانية هو أحد سبل الوقاية من فيروس كورونا، بالإضافة إلى عدم لمس الفم والأنف والعينين.