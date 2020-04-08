الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«الصحة العالمية» تكشف حقيقة فعالية «الماء الساخن» في قتل فيروس كورونا

«الصحة العالمية» تكشف حقيقة فعالية «الماء الساخن» في قتل فيروس كورونا
0

تواصل – وكالات:

أكدت “منظمة الصحة العالمية”، أن الاستحمام بماء دافئ أو حتى ساخن جدًا، لا يمنع الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

جاء ذلك ردًا من المنظمة على الشائعات المتداولة بمواقع التواصل، والتي تزعم أن الاستحمام بماء ساخن جدًا يضمن عدم الإصابة بفيروس كورونا، ويقتل الفيروس إذا ما كان عالقًا بالجسم.

وأوضحت “الصحة العالمية”، أن حرارة جسم الإنسان تبقى ثابتة عند الاستحمام، وتتراوح بين 36.5 و37 درجة مئوية، بعضّ النظر عن سخونة المياه.

وحذّرت المنظمة، من أن الاستحمام بماء ساخن جدًا من شأنه أن يتسبب في أضرار للإنسان، من بينها حروق الجلد وكذلك تدمير أنسجته؛ الأمر الذي يجعل مقاومته للميكروبات المنتشرة في الجو ضعيفة.

وجددت “الصحة العالميةظ”، التأكيد على أن غسل اليدين بالماء والصابون بانتظام لمدة لا تقل عن 20 ثانية هو أحد سبل الوقاية من فيروس كورونا، بالإضافة إلى عدم لمس الفم والأنف والعينين.

مواد ذات صلة

«الصحة» تنصح بـ10 خطوات مهمة لاستلام «طلبات الأون لاين» بطريقة آمنة

«الصحة» تنصح بـ10 خطوات مهمة لاستلام «طلبات الأون لاين» بطريقة آمنة

معلومات خطيرة.. فيروس «كورونا» يهاجم 4 أعضاء في الجسم غير «الرئة»

معلومات خطيرة.. فيروس «كورونا» يهاجم 4 أعضاء في الجسم غير «الرئة»

هذه الدولة تسجل أعلى حصيلة وفيات بـ«كورونا» خلال يوم واحد

هذه الدولة تسجل أعلى حصيلة وفيات بـ«كورونا» خلال يوم واحد

استشاري ينصح الممارسين الصحيين باتباع هذه التعليمات لمنع نقل عدوى «كورونا» إلى المنزل

استشاري ينصح الممارسين الصحيين باتباع هذه التعليمات لمنع نقل عدوى «كورونا» إلى المنزل

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>