«حساب المواطن» يُغيّر موعد صرف الدفعة الـ29.. ويوضح السبب

تواصل – فريق التحرير:

أكد برنامج “حساب المواطن”، اليوم الأربعاء، استثناء الشهر الجاري بتغيير الموعد الثابت لصرف الدعم الشهري للمستفيدين بسبب تصادفه مع الإجازات الرسمية.

وقال حساب “خدمة العملاء” التابع لـ”حساب المواطن” على “تويتر”: إنه “سيتم صرف الدعم للدفعة التاسعة والعشرون غدًا الخميس بتاريخ 9 إبريل”.

وأشار الحساب؛ ردًا على استفسار مغرد بشأن موعد صرف الدفعة الجديدة، إلى أن تقديم موعد إيداع الدفعة الـ29 يومًا واحدًا بسبب تصادف يوم العاشر مع عطلة رسمية.

وأضاف: أنه سوف يتم إيداع الدفعات المالية في حسابات المستفيدين المكتملة طلباتهم بدايةً من يوم الخميس، بالتزامن مع استمرار استقبال التسجيل في الدفعة الثلاثين حتى اليوم العاشر من الشهر الحالي.