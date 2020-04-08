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عودة ١٩٦ مواطناً من العالقين في البحرين.. وتخصيص ٤ فنادق بـ«الشرقية» للحجر الصحي

عودة ١٩٦ مواطناً من العالقين في البحرين.. وتخصيص ٤ فنادق بـ«الشرقية» للحجر الصحي
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تواصل- فريق التحرير:

أكد المتحدث الإعلامي لسفارة المملكة في البحرين عبدالهادي النفيعي، أنه بدأت أول أمس عمليات تسهيل إعادة المواطنين العالقين في البحرين، وانطلاق أول الرحلات، وذلك من خلال توفير 12 حافلة تنقلهم إلى المنطقة الشرقية، مضيفاً أنه سيتم عزل المواطنين العائدين خلال الـ ١٤ يوماً المقبلة في ٤ فنادق بالمنطقة لتطبيق الحجر الفندقي للتأكد من سلامتهم وخلوّهم من الإصابة بفيروس كورونا.

ووفقاً لـ”اليوم” أوضح “النفيعي” أن عدد الذين تم نقلهم أمس ١٩٦ مواطنا، مشيرا إلى توفير عدة فنادق للمواطنين، بالإضافة إلى تقديم كافة الاحتياجات لهم أثناء تواجدهم في البحرين، والتنسيق مع الجهات الأمنية والصحية؛ لتوفير الحافلات والانتقال إلى مقر سكن المواطنين، وتسهيل نقلهم عبر جسر الملك فهد إلى الشرقية.

من جانبها، أكدت الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية على استعدادها استقبال نحو ٧٠٠ مواطن من العائدين من خارج المملكة عبر المنافذ البرية والجوية لاستضافتهم في دور الضيافة بالمنطقة للاطمئنان على سلامتهم من فيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهم الله على تسهيل عودة الراغبين من المواطنين من خارج المملكة.

 

 

 

 

 

 

 

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