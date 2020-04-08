«النيابة» تحقق مع صاحب مقطع «شاي المرحاض».. وتوجه له هذا الاتهام

تواصل- فريق التحرير:

كشف مصدر مسؤول أن النيابة العامة بدأت التحقيق مع شخص نشر مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي وهو يضع مياه كرسي المرحاض في كأس من الشاي، ويضلل المتلقي أنه يقدمه لزوجته.

ووفقاً لـ” عكاظ”، أكد المصدر أن النيابة العامة بمكة المكرمة باشرت عبر الدائرة المختصة لإجراءات التحقيق من نظام الإجراءات الجزائية مع مصور المقطع ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي؛ وذلك بتضليل المتلقي بزعم أن الشاي من المرحاض، وسيقدمه إلى زوجته كمقلب والترويج لذلك، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة وجّهت النيابة العامة بتحريك الدعوى الجزائية تجاهه والقبض عليه طبقاً للمادتين (15، 17) من نظام الإجراءات الجزائية، وتم القبض ومباشرة التحقيق معه.

وأبان المصدر أن منتج المحتوى تنتظره تهمة سلوك مادي محل تجريم شرعاً ونظاماً؛ لما ينطوي عليه من الجناية عمداً على النفس وتعريضها للتهلكة، ومخاطبة غرائز الأطفال وإثارتها بما يزين لهم سلوكاً مضراً بالصحة العامة، والمُجرَم طبقاً لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ونظام حماية الطفل.