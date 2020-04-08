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في قبضة رجال الأمن.. مواطنون ومقيمون ارتكبوا مخالفات ووثقوها بمقاطع فيديو

في قبضة رجال الأمن.. مواطنون ومقيمون ارتكبوا مخالفات ووثقوها بمقاطع فيديو
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تواصل – فريق التحرير:

نشر الأمن العام مقطع فيديو يوثق عمليات القبض على مواطنين ومقيمين تعمدوا نشر مقاطع فيديو بها إساءة لرجال الأمن وكذلك نشر الإرجاف بين المواطنين في ظل أزمة فيروس كورونا، بالإضافة إلى قيام بعض الأشخاص بمخالفة الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا بإحضار حلاق إلى المنزل وتصويره ونشره على منصات التواصل.

وأوضح المقطع أنه تم القبض على شخص قام بتصوير الأرفف الفارغة بأحد المحلات التجارية بهدف نشر الإرجاف بين المواطنين عن طريق الزعم بنقص السلع، حيث تم تصوير المقطع بالمنطقة الشرقية .

كما أشار المقطع إلى القبض على امرأة تلفظت بعبارات غير لائقة على رجل أمن بعد تسجيله مخالفة مرورية عليها.

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