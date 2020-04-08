استشاري ينصح الممارسين الصحيين باتباع هذه التعليمات لمنع نقل عدوى «كورونا» إلى المنزل

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أكد استشاري مكافحة الفيروسات الدكتور محمد حلواني، أن الملابس الطبية للعاملين في القطاع الصحي تعتبر الأكثر تعرضا لمايكروبات المستشفيات بعد اليدين، خصوصاً عند القيام بإجراءات طبية للمريض؛ سواء كانت بسيطة أو معقدة.

ووفقاً لـ” عكاظ” قاا “حلواني”: “يتعرض الممارس إلى إفرازات أو سوائل من المريض كالدم أو الرذاذ، لذا ينبغي على الصحي بتغطية الملابس الطبية المستخدمة بمريول أو بالطو ذي استخدام فردي عند مباشرة أي مصاب بمرض معد والتخلص منه مباشرة بطريقة طبية معينة، حفاظاً على العامل الصحي أولاً من العدوى، وثانياً من تلوث ملابسه بالفيروس”.

وتابع أن هذه الإجراءات حتى لا تكون هناك فرصة لانتقال أي من الميكروبات من المستشفى إلى المنزل، ناصحاً بأن تبقى الملابس المستخدمة في المستشفى وألا يخرج بها العامل الصحي خارج حدود المنشأة الصحية.