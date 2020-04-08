بالفيديو.. مقاتلات التحالف تُدمر مواقع لـ«ميليشيا الحوثي» في مأرب والجوف

تواصل – فريق التحرير:

شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، ضربات ضد مواقع ميليشيا “الحوثي” الإرهابية المدعومة من إيران، لإسناد الجيش اليمني في معارك مأرب والجوف.

وحققت قوات الجيش الوطني اليمني؛ أمس تقدماً جديداً شمالي محافظة البيضاء وسط اليمن، مما أسفر عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف مليشيا الحوثي الإرهابية.

وقال قائد محور بيحان قائد “اللواء26 مشاة” اللواء الركن مفرح بحيبح: “نفذت وحدات من القوات المسلحة اليمنية عملية نوعية تمكنت خلالها من تحرير عدد من المواقع في جبهتي الملاجم وناطع شمالي محافظة البيضاء”.

وأضاف اللواء “بحيبح”: أن الجيش اليمني مسنوداً بطيران تحالف دعم الشرعية تمكن من تحرير جبال الغدير والوليد والقائد غرب سلسلة جبال البياض في جبهة الملاجم، وأيضاً تحرير شعاب أعشار في جبهة ناطع.

وحول خسائر الميليشيا الحوثية، أكد القائد بالجيش اليمني، أن ما لا يقل عن 40 عنصراً من مليشيات الحوثي لقوا مصرعهم اليوم بنيران الجيش اليمني، بحسب المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية.