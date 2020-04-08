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هذه الدولة تسجل أعلى حصيلة وفيات بـ«كورونا» خلال يوم واحد

هذه الدولة تسجل أعلى حصيلة وفيات بـ«كورونا» خلال يوم واحد
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تواصل- فريق التحرير:

سجلت أمريكا، أمس الثلاثاء، أعلى حصيلة وفيات بفيروس كورونا خلال يوم واحد، بعد تأكيد وفاة 1800 شخصا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، لتكون أعلى حصيلة وفيات ليوم واحد تسجل في العالم.

ووفقاً لـ” الحرة” ذكرت “صحيفة “واشنطن بوست” أن الحصيلة قد ترتفع لأن بعض الولايات لم تقم بإعلان وفياتها خلال الـ 24 ساعة الأخيرة حتى الآن، وخلال الأسبوع الماضي، كسرت الولايات المتحدة بشكل مضطرد أرقام الوفيات، إذ سجلت كل يوم تقريبا عدد وفيات أعلى من اليوم الذي سبقه.

وبحسب الخبراء، قد تصبح أمريكا أعلى بلد في العالم بعدد الوفيات، بعد أن أضحت أعلى بلد يسجل إصابات على مستوى العالم.

 

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