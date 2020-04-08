هولندا تواجه «كورونا» برفع الأذان في 40 مسجداً بمختلف أرجاء البلاد (فيديو)

تواصل – وكالات:

علا صوت الأذان من مساجد دولة هولندا ،تضرعا إلى الله لرفع بلاء جائحة كورونا الذي مازال ينتشر في مختلف بقاع العالم ويحصد أرواح آلاف الضحايا.

وسمحت السلطات الهولندية للقائمين على المساجد برفع أذان الجمعة، ليتم رفع الأذان في أربعين مسجدا في عدد من المدن الهولندية عند حلول موعد صلاة الجمعة.

وعلى غرار الإجراء المعمول به في عدد من البلدان الإسلامية، فقد أغلقت أبواب المساجد في هولندا، مؤقتا، بسبب انتشار فيروس كورونا، إلا أن السلطات الهولندية سمحت برفع الأذان فيها للدعاء إلى الله من أجل رفع هذا الوباء.