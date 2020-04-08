الملحق الثقافي للمملكة في ألمانيا: تعافي طبيبين ومهندس من كورونا

تواصل – فريق التحرير:

أكد منير العتيبي الملحق الثقافي للمملكة في ألمانيا، أن الطلبة السعوديين بألمانيا على ما يرام وفي خير حال.

وقال العتيبي، في اتصال هاتفي مع برنامج “يا هلا” المذاع عبر “روتانا خليجية”: “كانت هناك 3 حالات إصابة بـ كورونا لاثنين أطباء وواحد مهندس، لكنهم تجاوزوها وهم الآن في صحة جيدة”.

وأضاف “أن جميع الطلاب يشكرون خادم الحرمين الشريفين وولي العهد على الاهتمام بهم، والتواصل معهم، ولم أسمع أحد يطلب العودة حتى الآن ولكن المجال مفتوح لهم”.

وعن وضع فيروس كورونا في ألمانيا قال إن العدد رغم إنه كبير بالنسبة للإصابات، إلا أن المطمئن في الأمر أن أعداد الإصابات بدأت تقل بشكل ملحوظ، وهذا شيء مطمئن ولله الحمد.