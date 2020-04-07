رسمياً.. «الوزراء» يقرر إعفاء المنشآت الصغيرة من المقابل المالي للعمالة الوافدة

تواصل – فريق التحرير:

عقد مجلس الوزراء، جلسته اليوم ـ عبر الشبكة الافتراضية ـ واطلع خلالها على فحوى اتصالات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله

وقرر مجلس الوزراء إعفاء المنشآت الصغيرة، التي يبلغ إجمالي العاملين فيها 9 عمال فأقل بمن فيهم مالكها، من دفع المقابل المالي المقرر بموجب البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم ( 353 ) تاريخ 25 / 12 / 1432 هـ ، المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم ( 197 ) وتاريخ 23 / 3 / 1438 هـ، وذلك على النحو الآتي:



-الإعفاء عن اثنين من الوافدين العاملين في المنشأة إذا كان مالكها متفرغاً للعمل فيها، ومسجلا عليها في التأمينات الاجتماعية.



-الإعفاء عن أربعة من الوافدين العاملين في المنشأة إذا كان أحد العاملين فيها على الأقل ـ بالإضافة إلى مالك المنشأة الذي يعمل فيها وفق ما أشير إليها أعلاه ـ سعودي الجنسية ومسجلاً عليها في التأمينات الاجتماعية، وفي جميع الأحوال يكون الحد الأقصى الذي يمكن الإعفاء عنه هو أربعة وافدين فقط.



وأكد المجلس على تطبيق ما ورد في القرار لمدة ( ثلاث ) سنوات .