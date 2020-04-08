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توضيح من «هيئة الاتصالات» بشأن خدمات الترددات الإضافية

توضيح من «هيئة الاتصالات» بشأن خدمات الترددات الإضافية
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح المتحدث الرسمي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات علي المطيري، أن الترددات الإضافية للطيف الترددي التي وفرتها الهيئة مؤخراً، تشمل كافة مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة في جميع مناطق المملكة.

وأضاف المطيري، خلال حديثه في المؤتمر الصحفي اليومي حول مستجدات فيروس كورونا الجديد، أن المملكة وبفضل من الله عز وجل، ثم في البنية الرقمية المميزة لها استطاعت استيعاب الزيادة الكبيرة في استهلاك البيانات الرقمية خلال الفترة الماضية، ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الكثير من الدول بأنها وصلت للذروة في استخدام البيانات، والذي تسبب في اختناق الشبكة.

وتابع أن أن استهلاك الفرد قبل تطبيق الإجراءات الاحترازية كان 600 ميجا بايت، ومنذ بدء تطبيق الإجراءات الاحترازية أصبح استهلاك الفرد 800 ميجا بايت في اليوم أي ما يعادل 3 أضعاف الاستهلاك العالمي للفرد.

وفيما يتعلق بانخفاض سرعات الانترنت المتنقل قال إن نسبة الانخفاض لم تتجاوز الـ 9٪، وبالمقارنة مع معدل الانخفاض العالمي تعتبر هذه النسبة هي نسبة جيدة، حيث إن بعض الدول أعلنت أن نسبة الانخفاض لديها بلغ 88٪.

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