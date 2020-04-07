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«الغذاء والدواء» تقرر سحب وتعليق تسجيل جميع المستحضرات المحتوية على «رانيتيدين»

«الغذاء والدواء» تقرر سحب وتعليق تسجيل جميع المستحضرات المحتوية على «رانيتيدين»
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تواصل – واس:

قررت الهيئة العامة للغذاء والدواء سحب وتعليق تسجيل جميع المستحضرات المحتوية على مادة “رانيتيدين” (Ranitidine) احترازياً؛ وذلك لاحتمالية ارتفاع مستويات شوائب مادة N-Nitrosodimethylamine (NDMA) في تلك المستحضرات عن الحدود المقبول استهلاكها بشكل يومي.

وتعد هذه الشوائب ضمن المواد التي يحتمل أن تكون مسرطنة (حسب وكالة الأبحاث الدولية للسرطان) في حال التعرض لها بكميات أكثر من الحدود المقبولة لفترات طويلة جداً.

ويأتي ذلك بعد أن رصدت الهيئة قيام بعض الجهات الرقابية بسحب جميع المستحضرات المحتوية على المادة الفعالة “رانيتيدين” لوجود احتمالية لارتفاع مستويات شوائب “NDMA” في المستحضرات المسجلة مع مرور الوقت وعند حفظها في درجات حرارة معينة ما قد يعرّض المريض إلى مستويات غير مقبولة من هذه الشوائب.

وكانت الهيئة أجرت في محرم الماضي سحباً وتعليقاً لتسجيل 6 مستحضرات محتوية على “رانيتيدين” احترازياً للسبب ذاته (https://www.sfda.gov.sa/ar/drug/news/Pages/d17-9-2019a1.aspx).

وأشارت “الغذاء والدواء” إلى أنها درست أسباب احتمال ظهور تلك الشوائب من خلال المراجعات العلمية والقيام بالتحاليل المخبرية ودراسة الطبيعة الكيميائية لمادة “رانيتيدين” لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وبناءً على ذلك تقرر تعليق تسجيل وسحب جميع المستحضرات المحتوية على المادة الفعالة “Ranitidine” بجميع تراكيزها وأشكالها الصيدلانية احترازياً .

ونصحت الهيئة الجميع بضرورة إيقاف استخدام تلك المستحضرات، ومناقشة البدائل العلاجية مع الطبيب المعالج، داعية المجتمع والممارسين الصحيين إلى إبلاغ المركز الوطني للتيقظ عند حدوث أي أعراض جانبية للأدوية أو حدوث خلل في جودتها عن طريق التواصل مع الرقم الموحد: 19999، أو البريد الإلكتروني npc.drug@sfda.gov.sa، أو الرابط : https://ade.sfda.gov.sa

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