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بطريقة إبداعية مشوقة.. أستاذ جامعي ينفق 5 آلاف ريال ليقدم دروس الفيزياء لطلابه عن بعد (فيديو)

بطريقة إبداعية مشوقة.. أستاذ جامعي ينفق 5 آلاف ريال ليقدم دروس الفيزياء لطلابه عن بعد (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

يعد المعلم صالح السنيدي أستاذ الفيزياء بكلية الاتصالات والمعلومات، أحد النماذج التي تستحق أن تصدر في مهنة التعليم حيث حول جزء من منزله إلى استوديو ليقدم من خلاله محاضراته.

واجتهد المعلم السنيدي في شرح كل القوانين الفيزيائية بطرق مبتكرة، من أجل مواكبة هذه الأزمة وتقديم أقصى استفادة ممكنة لطلابه، في ظل أزمة كورونا.

وقال السنيدي، في مداخلة مع برنامج “يا هلا” إنه أنفق 5 آلاف ريال من ماله الخاص، ليقدم الدروس لطلابه بطريقة إبداعية مشوقة، ليتمكن من رفع نسبة الحضور أونلاين بنسبة تجاوزت الـ80%.

وقال المعلم السنيدي إن فكرة الاستوديو جاءت بعد قرار تعليق الدراسة، وبدأ يفكر في طريقة يتواصل من خلالها مع الطلاب، خاصة أن الفيزياء من المواد الدراسية التي تحتاح تواصل مع الطلاب، فقام بتجهيز مجلس فأصبح مكان الضيافة للطلاب عن بعد، ثم بدأ بتصوير مقاطع لكل جزء في المنهج في درس لا يتجاوز مدته 10 دقائق ثم يقوم بنشرها للطلاب.

وأضاف أن ابنته هي من تقوم بعملية المونتاج للدروس التعليمية للطلاب، حيث إنه ليس لديه دراسة بعمليات وتكنولوجيا المونتاج.

 

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التعليقات (١)اضف تعليق

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    زائر

    ارجو الأغاالاختبارات انا فتحت البرنامج مافهمت شي رحت حذفته الاختبارات وقتها غلط جدااا حطو في المنضومه شرح الدروس فقط لا غير يجب الأغا الاختبارات أرجوكم

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