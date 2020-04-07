صحيفة «تواصل» تطلق مبادرتها الثانية مسابقة «أبناؤنا من المنزل مع تواصل»

تواصل – فريق التحرير:

أطلقت صحيفة “تواصل” الإلكترونية مبادرتها الثانية مسابقة “أبناؤنا من المنزل مع تواصل”، وذلك ضمن أنشطة مبادراتها المجتمعية المستمرة، برعاية من مؤسسة عبدالله بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية وبالتعاون مع جمعية غراس لتنمية الطفل.

وتهدف المسابقة إلى الإسهام في الإثراء المعرفي للتجارب والممارسات الإيجابية من خلال استغلال بقاء الأسر في المنازل واستثمار أوقات أبنائهم بما يعود عليهم بالنفع وتنمية مهاراتهم، وكذلك مساندة الجهات المختصة في تنفيذ الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا الجديد عبر الإعلام الإلكتروني.

من جانبه، أكد المشرف العام على صحيفة تواصل الأستاذ/ خالد بن عبد الرحمن العريدي، أن الصحيفة استشعاراً منها بأهمية دور الإعلام الالكتروني في تقديم المبادرات التي تساهم في دعم الجهود التي تبذلها الجهات المختصة والاحترازات للوقاية من فيروس كورونا فقد طرحت العديد من المبادرات المجتمعية منها صحتنا في منازلنا، وتأتي هذه المبادرة الثانية أبناؤنا من المنزل التي تهدف إلى تنمية مهارات الأبناء من الفئة العمرية المستهــــدفة ( من 7سنوات وحتى 17سنة) في العديد من المجالات النافعة (أفضل مؤذن، أفضل قارئ، أفضل رسالة توعوية عن كورونا، أفضل رسالة شكر لأبطال الصحة ورجال الأمن)، مما يساهم في تنمية قدراتهم وإخراج العديد من مواهبهم في ظل وجود الأسر في المنازل.

فكرة المسابقة:

إظهار مواهب أفراد الأسرة من الأبناء في تقديم مقاطع مرئية (أذان، تلاوة، كلمة توعوية) تساهم في إثراء المعرفة والقيم لدى المجتمع، أثناء بقائهم في المنازل، حيث تستهدف المسابقة المراحل العمرية (من 7 سنوات وحتى 17 سنة).

مجالات المسابقة:

وتتضمن المسابقة أربعة مجالات للتنافس هي:

1- أفضل مؤذن.

2- أفضل قارئ.

3- رسالة توعوية عن كورونا (مثل أهمية غسل اليدين باستمرار، تجنب المصافحة، وغير ذلك من الوسائل الاحترازية لتجنب العدوى بالفيروس).

4- رسالة شكر إلى أبطال الصحة ورجال الأمن.

شروط المسابقة:

1. أن يكون المشــــارك من الفئة العمرية المستهــــدفة ( من 7سنوات وحتى 17سنة).

2. التسجيل والتصوير على شكل مقطع فيديو.

3. أن لا يزيد المقطع عن ثلاث دقائق.

4. تحديد نوع المشاركة: (مؤذن، قارئ، رسالة توعوية عــن كـــــورونا، رسالة شكر لأبطال الصحة ورجال الأمن).

5. كتابة الاسم الثلاثي والعمر في تغريدة على هاشتاق أبناؤنا من المنزل مـــع تواصــــل.

6. نشر المشاركة خلال الوقت المحدد.

آلية المشاركة في المسابقة:

1. نشر المشاركة في هاشتاق: (#أبناؤنامنالمنزلمعتواصل) خلال الفترة من الجمعة 17 شعبان 1441هـ وحتى الجمعة 24 شعبان 1441هـ الساعة 12 ليلاً.

2. تقييم المرحلة الأولى واختيار لجنة التحكيم لأفضل 5 مشاركات لكل مجال حسب التالي:

أ‌- جمال الصوت.

ب‌- الإبداع ووضوح الصورة.

ت‌- أن تكون المشاركة ذات صلة بالموضوع.

3. نشر المشاركات المرشحة في موقع صحيفة تواصل وحسابها على تويتر.

4. تقييم المرحلة الثانية والإعلان عن دعم القراء للمشاركات لاختيار الفائزين وفق الآتي:

أ‌- الأكثر تعليقات على المقطع في موقع صحيفة تواصل.

ب‌- الأكثر رتويت لتغريدة المقطع على حساب صحيفة تواصل.

5. يسمح بالمشاركة لكل متسابق في جميع المجالات.

ولمتابعة مزيد من التفاصيل وأوقات النشر تابعونا على حسابنا في تويتر: @twasulnews وهاشتاق المبادرة: # أبناؤنا_من_المنزل_مع_تواصل