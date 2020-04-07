الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

سمعاً وطاعة نحو بر الأمان

0
سمعاً وطاعة نحو بر الأمان
فواز الحربي

نصيحة – وإرشاد – وتوعية جميعها تقول يا جماعة انتبهوا هذا الأمر يجب اتباعه والحذر من مخالفته والذي قد يعود عليكم بالمساوئ إن لم تقتدوا.

نعم اليوم تعج مواقع التواصل الإجتماعي بآلاف الرسائل التوعوية من جهات حكومية ضد مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد.

الدولة رعاها الله لم تألو جهداً في تقديم الرعاية الصحية والتي جعلتها أولوية في الحفاظ على الإنسان وفوق كل اعتبار اقتصادي.

اليوم الدور علينا كمواطنين و إخواننا المقيمين بالتقيد بكل تعليمات الدولة والأخذ بها دون تهاون لأن المصلحة لم تعد لفرد أو مجموعة أشخاص وإنما للعالم أجمع.

نرى نماذج كثيرة تتبع هذه التوجيهات بكل أمانه وإقتداء متميز في رسالة للعالم بأننا شعب واعي ومثقف يعي ماحوله وقائم مع دولته يداً بيد وهي ليست مستغربة منا كشعب نحو قيادتنا وإنما استمراراً لولائنا لله ثم لقادة هذه البلاد الطاهرة.

اخيراً إلتزموا في بيوتكم ولا تخاطرو بأرواحكم وأرواح من تحبون، وستنجلي الغمه بإذن الله في حال كنا طائعين لكل تعليمات تصدر لنا وقريباً بعدها سنعيش حياتنا كما كانت ، وسمعاً وطاعة نحو بر الأمان.

مواد ذات صلة

خالد الحيدر يكتب مسائيات جلسة البيت 5

خالد الحيدر يكتب مسائيات جلسة البيت 5

خالد الحيدر يكتب مسائيات جلسة البيت 4

خالد الحيدر يكتب مسائيات جلسة البيت 4

خالد الحيدر يكتب مسائيات جلسة البيت 2

خالد الحيدر يكتب مسائيات جلسة البيت 2

خالد الحيدر يكتب مسائيات جلسة البيت 1

خالد الحيدر يكتب مسائيات جلسة البيت 1

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>