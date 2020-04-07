«مختص» يوضح سبب رواج الشائعات بالمملكة.. ويحذر من تجار الأزمات (فيديو)

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قال عبدالعزيز الخضيري، مهتم بشؤون المستهلك، إن من أسباب الشائعات تجار الأزمات ونشوب حروب تجارية بين شركات معينة في مواسم معينة لتشويه منتج محدد.

وأضاف في مداخلة مع برنامج “كلنا مسؤول” على قناة السعودية، إن العديد من الأسباب قد تجتمع مع بعضها البعض في وقت معين لنشر مثل هذه الشائعات للتأثير على المستهلك للإساءة لمنتج معين، لاسيما مع قدوم رمضان، وفي مثل هذا الوقت من العام.