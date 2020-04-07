الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«مختص» يوضح سبب رواج الشائعات بالمملكة.. ويحذر من تجار الأزمات (فيديو)

«مختص» يوضح سبب رواج الشائعات بالمملكة.. ويحذر من تجار الأزمات (فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير:

قال عبدالعزيز الخضيري، مهتم بشؤون المستهلك، إن من أسباب الشائعات تجار الأزمات ونشوب حروب تجارية بين شركات معينة في مواسم معينة لتشويه منتج محدد.

وأضاف في مداخلة مع برنامج “كلنا مسؤول” على قناة السعودية، إن العديد من الأسباب قد تجتمع مع بعضها البعض في وقت معين لنشر مثل هذه الشائعات للتأثير على المستهلك للإساءة لمنتج معين، لاسيما مع قدوم رمضان، وفي مثل هذا الوقت من العام.

 

مواد ذات صلة

شرطة حائل : ضبط مواطن دهس أحد رجال الأمن في حائل

شرطة حائل : ضبط مواطن دهس أحد رجال الأمن في حائل

24 طبيباً سعودياً يكافحون «كورونا» بمستشفيات أيرلندا

24 طبيباً سعودياً يكافحون «كورونا» بمستشفيات أيرلندا

إنجاز علمي جديد.. عزل فيروس كورونا عن الخلايا لأول مرة بالمملكة

إنجاز علمي جديد.. عزل فيروس كورونا عن الخلايا لأول مرة بالمملكة

شاهد.. موجة غبار عنيفة تجتاح حفر الباطن

شاهد.. موجة غبار عنيفة تجتاح حفر الباطن

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>