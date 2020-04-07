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«البيئة»: 27 ألف رأس من المواشي تصل من 3 دول إلى المملكة

«البيئة»: 27 ألف رأس من المواشي تصل من 3 دول إلى المملكة
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تواصل – واس:

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن وصول 3 إرساليات من الأغنام والأبقار والجمال من كلٍّ من جيبوتي وإثيوبيا ورومانيا إلى المملكة تضمُّ 27,827 رأساً، وذلك خلال يومَي 12- 13 /8/ 1441هـ.

وأوضحت الوزارة أن الباخرة (أبو ياسر 2) قدمت من ميناء “جيبوتي” وعلى متنها 14,245 رأساً من الأغنام، و622 رأساً من الجمال, أما الباخرة “ليدي رشا” القادمة من ميناء “ميديا” الروماني عبر ميناء جدة الإسلامي، فضمَّت 9910 رأس من المواشي، توزعت ما بين 9007 أغنام و903 أبقار.

وبيَّنت “البيئة” أن مطار الأحساء الإقليمي استقبل أيضاً إرسالية قادمة من جمهورية إثيوبيا، شملت 3050 رأساً من الأغنام، مشيرةً إلى أنه تم على الفور إجراء عمليات الكشف البيطري على الإرساليات والتأكد من سلامتها صحياً، كما جرى سحب عينات من الدم وإرسالها للمختبر للتأكد من سلامتها مخبرياً.

وأفادت أنه بناءً على نتائج الفحص التي أثبتت سلامة الأغنام الواردة وملاءمتها صحياً، جرى تطبيق جميع الإجراءات المحجرية الواردة في نظام (قانون) الحجر البيطري لدول مجلس التعاون في دول الخليج العربية ولائحته التنفيذية بالمملكة، وتم فسح الإرساليات.

يُذكر أن هذه الإرساليات تأتي ضمن جهود الوزارة لاستيراد المواشي من خارج المملكة دعماً للسوق المحلي، وحفاظاً على استقرار الأسعار، حيث تم فسح أكثر من 76 ألف رأس من الماشية خلال الأسبوع الماضي قادمة من 5 دول.

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